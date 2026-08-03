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МИД Белоруссии пригрозил Латвии несимметричным ответом на закрытие границы - РИА Новости, 03.08.2026
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12:53 03.08.2026 (обновлено: 16:56 03.08.2026)
МИД Белоруссии пригрозил Латвии несимметричным ответом на закрытие границы

МИД: Белоруссия оставляет за собой право на ответ из-за закрытия границы Латвией

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия оставила за собой право предпринять ответные действия на закрытие границ со стороны Латвии, в том числе несимметричного характера.
  • Вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится на Ригу, отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
МИНСК, 3 авг — РИА Новости. Белорусский МИД прокомментировал закрытие границы со стороны Латвии.
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"В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь", — сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

Он обратил внимание на то, что решение о закрытии границы в срочном порядке принимал лично министр внутренних дел и лидер одной из политических партий. Варанков связал это с выборами в латвийский сейм, которые назначены на 3 октября. По его словам, свободу передвижения граждан вновь принесли в жертву сиюминутной внутриполитической конъюнктуре.
Вся полнота ответственности за последствия закрытия границы ложится на Ригу, подчеркнул пресс-секретарь МИД.
О закрытии границы с Белоруссией 31 июля заявил глава МВД Латвии Янис Домбрава. Он объяснил это техническими причинами.
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