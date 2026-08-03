МИД Белоруссии пригрозил Латвии несимметричным ответом на закрытие границы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия оставила за собой право предпринять ответные действия на закрытие границ со стороны Латвии, в том числе несимметричного характера.
- Вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится на Ригу, отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
МИНСК, 3 авг — РИА Новости. Белорусский МИД прокомментировал закрытие границы со стороны Латвии.
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"В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь", — сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.
Он обратил внимание на то, что решение о закрытии границы в срочном порядке принимал лично министр внутренних дел и лидер одной из политических партий. Варанков связал это с выборами в латвийский сейм, которые назначены на 3 октября. По его словам, свободу передвижения граждан вновь принесли в жертву сиюминутной внутриполитической конъюнктуре.
Вся полнота ответственности за последствия закрытия границы ложится на Ригу, подчеркнул пресс-секретарь МИД.
О закрытии границы с Белоруссией 31 июля заявил глава МВД Латвии Янис Домбрава. Он объяснил это техническими причинами.