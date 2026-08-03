МИД Белоруссии пригрозил Латвии несимметричным ответом на закрытие границы

"В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь", — сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

Он обратил внимание на то, что решение о закрытии границы в срочном порядке принимал лично министр внутренних дел и лидер одной из политических партий. Варанков связал это с выборами в латвийский сейм, которые назначены на 3 октября. По его словам, свободу передвижения граждан вновь принесли в жертву сиюминутной внутриполитической конъюнктуре.