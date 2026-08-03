В дипмиссии Белоруссии направили соболезнования в связи с атаками БПЛА

МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Белоруссии в России Сергей Тележинский направил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с жертвами атаки БПЛА ВСУ в селе Архипо-Осиповка, сообщила пресс-служба белорусского посольства в РФ.