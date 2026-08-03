В дипмиссии Белоруссии направили соболезнования в связи с атаками БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временный поверенный в делах Белоруссии в России Сергей Тележинский направил соболезнования губернатору Краснодарского края в связи с жертвами атаки БПЛА ВСУ в селе Архипо-Осиповка.
- В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших есть трое детей.
- Госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших в тяжелом состоянии.
МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Белоруссии в России Сергей Тележинский направил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с жертвами атаки БПЛА ВСУ в селе Архипо-Осиповка, сообщила пресс-служба белорусского посольства в РФ.
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших в тяжелом состоянии.
"С чувством глубокой боли восприняли известие о многочисленных пострадавших и человеческих жертвах в результате удара по туристам в селе Архипо-Осиповка городского округа город-курорт Геленджик", - приводит пресс-служба соболезнование в Telegram-канале дипмиссии.
Тележинский попросил передать слова глубокого сочувствия и соболезнования.