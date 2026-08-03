Рейтинг@Mail.ru
В дипмиссии Белоруссии направили соболезнования в связи с атаками БПЛА - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 03.08.2026
В дипмиссии Белоруссии направили соболезнования в связи с атаками БПЛА

В дипмиссии Белоруссии выразили соболезнования в связи жертвами атаки БПЛА

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временный поверенный в делах Белоруссии в России Сергей Тележинский направил соболезнования губернатору Краснодарского края в связи с жертвами атаки БПЛА ВСУ в селе Архипо-Осиповка.
  • В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших есть трое детей.
  • Госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших в тяжелом состоянии.
МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Белоруссии в России Сергей Тележинский направил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с жертвами атаки БПЛА ВСУ в селе Архипо-Осиповка, сообщила пресс-служба белорусского посольства в РФ.
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших в тяжелом состоянии.
"С чувством глубокой боли восприняли известие о многочисленных пострадавших и человеческих жертвах в результате удара по туристам в селе Архипо-Осиповка городского округа город-курорт Геленджик", - приводит пресс-служба соболезнование в Telegram-канале дипмиссии.
Тележинский попросил передать слова глубокого сочувствия и соболезнования.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
При атаке ВСУ на Геленджик погибли шесть человек, включая троих детей
Вчера, 14:48
 
РоссияКраснодарский крайБелоруссияВениамин КондратьевАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала