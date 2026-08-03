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В Белоруссии завершают формирование новой бригады сил спецопераций - РИА Новости, 03.08.2026
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06:22 03.08.2026
В Белоруссии завершают формирование новой бригады сил спецопераций

В Белоруссии создают бригады сил спецопераций с дислокацией под Гомелем

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создание нового соединения сил спецопераций белорусской армии, которое будет иметь постоянную дислокацию в Гомельской области, находится на завершающем этапе.
  • Планируется передислокация подразделений и воинских частей в пункт постоянной дислокации в следующем году.
  • Силы специальных операций белорусской армии примут участие в учениях в Казахстане, Китае и России, а также проведут учение с миротворческими силами в рамках ОДКБ на территории Беларуси.
МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Создание нового соединения сил спецопераций белорусской армии, которое будет иметь постоянную дислокацию в Гомельской области на юге Белоруссии, находится на завершающем этапе, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.
В августе 2025 года на тот момент командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко сообщил, что начато формирование новой бригады сил спецопераций, которая будет базироваться в Гомельской области, граничащей с Украиной. Он пояснял, что решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады было принято для усиления именно южного участка белорусской границы.
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"Уже на сегодняшний день сформированы ряд воинских частей и подразделений. Уже призван личный состав, уже набраны офицеры и идет плановая подготовка их к применению по предназначению", - сказал Ильюкевич в интервью телекомпании минобороны "ВоенТВ", отвечая на вопрос о ходе формирования 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады под Гомелем.
"В следующем году мы планируем осуществить передислокацию этих подразделений, воинских частей в свой пункт постоянной дислокации", - добавил он.
Командующий рассказал о мероприятиях боевой подготовки сил специальных операций белорусский армии во втором полугодии. По его словам, запланировано проведение ряда учений как на территории Белоруссии, так и за ее пределами.
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"Совсем скоро наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в совместных тактико-специальных учениях на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, как уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику проводить совместное китайско-белорусское учение", - рассказал Ильюкевич.
Он сообщил, что в сентябре в стране пройдут тактико-специальное учение с 147-м зенитно-ракетным полком, командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. "Принимаем участие в учениях в ОДКБ "Взаимодействие" на территории Российской Федерации. И венцом будет учение, которое будет проходить в рамках ОДКБ с миротворческими силами на территории Республики Беларусь", - продолжил командующий.
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