В Белоруссии завершают формирование новой бригады сил спецопераций

Краткий пересказ от РИА ИИ Создание нового соединения сил спецопераций белорусской армии, которое будет иметь постоянную дислокацию в Гомельской области, находится на завершающем этапе.

Планируется передислокация подразделений и воинских частей в пункт постоянной дислокации в следующем году.

Силы специальных операций белорусской армии примут участие в учениях в Казахстане, Китае и России, а также проведут учение с миротворческими силами в рамках ОДКБ на территории Беларуси.

МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Создание нового соединения сил спецопераций белорусской армии, которое будет иметь постоянную дислокацию в Гомельской области на юге Белоруссии, находится на завершающем этапе, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

В августе 2025 года на тот момент командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко сообщил, что начато формирование новой бригады сил спецопераций, которая будет базироваться в Гомельской области, граничащей с Украиной. Он пояснял, что решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады было принято для усиления именно южного участка белорусской границы.

"Уже на сегодняшний день сформированы ряд воинских частей и подразделений. Уже призван личный состав, уже набраны офицеры и идет плановая подготовка их к применению по предназначению", - сказал Ильюкевич в интервью телекомпании минобороны "ВоенТВ" , отвечая на вопрос о ходе формирования 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады под Гомелем.

"В следующем году мы планируем осуществить передислокацию этих подразделений, воинских частей в свой пункт постоянной дислокации", - добавил он.

Командующий рассказал о мероприятиях боевой подготовки сил специальных операций белорусский армии во втором полугодии. По его словам, запланировано проведение ряда учений как на территории Белоруссии, так и за ее пределами.

« "Совсем скоро наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в совместных тактико-специальных учениях на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, как уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику проводить совместное китайско-белорусское учение", - рассказал Ильюкевич.