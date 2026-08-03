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На Байкале перевернулся катер с туристами - РИА Новости, 03.08.2026
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14:24 03.08.2026
На Байкале перевернулся катер с туристами

На Байкале перевернулся частный катер с туристами

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Байкале в Горячинске перевернулся частный катер, к которому был прикреплен надувной водный диван с туристами.
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Частный катер с туристами перевернулся на Байкале в Горячинске Прибайкальского района Бурятии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе района.
В соцсетях появилась информация, что на Байкале в Горячинске перевернулся катер, к которому был прикреплен надувной водный диван с туристами.
"Это частники. Все живы, все здоровы. Они уже уехали домой", - ответила собеседница агентства на просьбу рассказать о катере с туристами, который перевернулся в Горячинске.
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ПроисшествияБайкалПрибайкальский районРеспублика Бурятия
 
 
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