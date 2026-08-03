На Байкале перевернулся катер с туристами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Байкале в Горячинске перевернулся частный катер, к которому был прикреплен надувной водный диван с туристами.
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Частный катер с туристами перевернулся на Байкале в Горячинске Прибайкальского района Бурятии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе района.
В соцсетях появилась информация, что на Байкале в Горячинске перевернулся катер, к которому был прикреплен надувной водный диван с туристами.
"Это частники. Все живы, все здоровы. Они уже уехали домой", - ответила собеседница агентства на просьбу рассказать о катере с туристами, который перевернулся в Горячинске.
На Байкале опрокинулась машина с туристами
28 января, 08:29