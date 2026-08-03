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Wilders победила в турнире по фиджитал-баскетболу на "Играх будущего" - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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17:50 03.08.2026
Wilders победила в турнире по фиджитал-баскетболу на "Играх будущего"

Российская Wilders победила в турнире по фиджитал-баскетболу на "Играх будущего"

© The Games of the Future Astana 2026 Российская команда Wilders победила в турнире по фиджитал-баскетболу на "Играх будущего"
 Российская команда Wilders победила в турнире по фиджитал-баскетболу на Играх будущего - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© The Games of the Future Astana 2026
Российская команда Wilders победила в турнире по фиджитал-баскетболу на "Играх будущего"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда Wilders обыграла Liga Pro Team в финале турнира по фиджитал-баскетболу на «Играх будущего» в Астане со счетом 36:26.
  • «Игры будущего» в Астане проходят с 29 июля по 9 августа, призовой фонд соревнований по фиджитал-баскетболу составляет 400 тысяч долларов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская команда Wilders обыграла Liga Pro Team в финале турнира по фиджитал-баскетболу на "Играх будущего" в Астане.
В первой половине матча участники играют в симулятор, во второй половине команды выходят на паркет. Встреча проходит в формате "2 на 2". Team Wilders одержала победу со счетом 36:26. В матче за третье место черногорская Dangerous обыграла российскую команду Triada (39:36).
Игры будущего по фиджитал-спорту в Астане - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Team Vitality стала третьей в Battle Royale на "Играх будущего"
2 августа, 16:45
Команду победителей представляют Сергей Козлов, Вадим Данилов, Джошгун Алиев и Семен Дебда.
"Игры будущего" в Астане проходят с 29 июля по 9 августа в восьми дисциплинах. Призовой фонд соревнований по фиджитал-баскетболу составляет 400 тысяч долларов.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд "Игр будущего" составлял 10 миллионов долларов. Вторые "Игры будущего" состоялись 18-23 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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