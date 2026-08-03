Wilders победила в турнире по фиджитал-баскетболу на "Играх будущего"

В первой половине матча участники играют в симулятор, во второй половине команды выходят на паркет. Встреча проходит в формате "2 на 2". Team Wilders одержала победу со счетом 36:26. В матче за третье место черногорская Dangerous обыграла российскую команду Triada (39:36).

"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд "Игр будущего" составлял 10 миллионов долларов. Вторые "Игры будущего" состоялись 18-23 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).