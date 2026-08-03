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Раскрыто число австрийцев, уехавших в Россию после указа Путина о ценностях - РИА Новости, 03.08.2026
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02:57 03.08.2026 (обновлено: 10:23 03.08.2026)
Раскрыто число австрийцев, уехавших в Россию после указа Путина о ценностях

Посол Грозов: около 50 австрийцев переехали в РФ после указа Путина о ценностях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа президента Владимира Путина о помощи лицам, разделяющим ценности страны.
  • Об этом сообщил посол в Вене Андрей Грозов.
ВЕНА, 3 авг — РИА Новости. Около 50 австрийцев переехали в Россию по линии указа о традиционных ценностях, заявил РИА Новости посол в Вене Андрей Грозов.
«
"Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы", — отметил дипломат.
По его словам, Москва наблюдает стабильный интерес со стороны жителей этой страны к переезду в Россию по линии указа президента Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".
Собеседник агентства подчеркнул, что наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления в силу этого документа.
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