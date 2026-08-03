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В Австрии перезахоронили останки трех красноармейцев - РИА Новости, 03.08.2026
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12:04 03.08.2026
В Австрии перезахоронили останки трех красноармейцев

Останки трех красноармейцев перезахоронили в австрийском Бадене

© РИА НовостиПерезахоронение останков трех красноармейцев в Бадене, Австрия
Перезахоронение останков трех красноармейцев в Бадене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Перезахоронение останков трех красноармейцев в Бадене, Австрия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останки трех красноармейцев, обнаруженные на территории Австрии, были с воинскими почестями перезахоронены на кладбище в австрийском Бадене.
  • Посол России в Австрии Андрей Грозов заявил о важности сохранения правды о событиях Второй мировой войны и противодействии попыткам переписать историю.
БАДЕН (АВСТРИЯ), 3 авг - РИА Новости, Светлана Берило. Останки трех красноармейцев, обнаруженные на территории Австрии, были с воинскими почестями перезахоронены в понедельник на кладбище в австрийском Бадене, передает корреспондент РИА Новости.
Имена погибших установить не удалось.
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"Наша святая обязанность - сохранить и передать следующим поколениям, нашим детям и внукам правду о событиях Второй мировой войны, правду о том решающем вкладе, который внесла наша многонациональная страна в разгром нацизма", - заявил посол России в Австрии Андрей Грозов, выступая на церемонии захоронения. По его словам, Россия намерена совместно с партнерами противодействовать попыткам переписать историю в угоду нынешним западным политико-идеологическим установкам.
Дипломат добавил, что после страшной войны прошло более 80 лет, но до сих пор в австрийской земле продолжают находить останки советских воинов. "Во взаимодействии с нашими австрийскими партнерами и активистами мы сделаем все, чтобы достойно предать останки наших воинов земле и установить их имена", - сказал посол РФ в Вене.
По его словам, российская сторона намерена и дальше продолжать эту работу совместно с австрийскими партнерами. Посол также поблагодарил власти федеральной земли Нижняя Австрия за добросовестное выполнение обязательств по поддержанию в надлежащем виде советских воинских захоронений, за сотрудничество и помощь в организации памятного мероприятия в понедельник.
Отдельные слова благодарности он адресовал австрийским организациям и активистам, участвовавшим в поиске, подъеме и перезахоронении останков советских воинов.
В церемонии приняли участие сотрудники посольства России в Австрии, постоянных представительств РФ при международных организациях в Вене и при ОБСЕ, а также представители российских общественных организаций и соотечественники.
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