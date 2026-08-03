В Австрии перезахоронили останки трех красноармейцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Останки трех красноармейцев, обнаруженные на территории Австрии, были с воинскими почестями перезахоронены на кладбище в австрийском Бадене.

Посол России в Австрии Андрей Грозов заявил о важности сохранения правды о событиях Второй мировой войны и противодействии попыткам переписать историю.

БАДЕН (АВСТРИЯ), 3 авг - РИА Новости, Светлана Берило. Останки трех красноармейцев, обнаруженные на территории Австрии, были с воинскими почестями перезахоронены в понедельник на кладбище в австрийском Бадене, передает корреспондент РИА Новости.

Имена погибших установить не удалось.

"Наша святая обязанность - сохранить и передать следующим поколениям, нашим детям и внукам правду о событиях Второй мировой войны, правду о том решающем вкладе, который внесла наша многонациональная страна в разгром нацизма", - заявил посол России Австрии Андрей Грозов, выступая на церемонии захоронения. По его словам, Россия намерена совместно с партнерами противодействовать попыткам переписать историю в угоду нынешним западным политико-идеологическим установкам.

Дипломат добавил, что после страшной войны прошло более 80 лет, но до сих пор в австрийской земле продолжают находить останки советских воинов. "Во взаимодействии с нашими австрийскими партнерами и активистами мы сделаем все, чтобы достойно предать останки наших воинов земле и установить их имена", - сказал посол РФ в Вене.

По его словам, российская сторона намерена и дальше продолжать эту работу совместно с австрийскими партнерами. Посол также поблагодарил власти федеральной земли Нижняя Австрия за добросовестное выполнение обязательств по поддержанию в надлежащем виде советских воинских захоронений, за сотрудничество и помощь в организации памятного мероприятия в понедельник.

Отдельные слова благодарности он адресовал австрийским организациям и активистам, участвовавшим в поиске, подъеме и перезахоронении останков советских воинов.