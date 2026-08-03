В Австралии пройдет очередное судебное заседание по делу Королевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Игоря и Киры Королевых состоится 3 августа.
- В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супругов Королевых по подозрению в том, что они якобы шпионили в пользу РФ.
- По итогам судебного заседания 29 июня с супругов Королевых были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно с их якобы шпионской деятельностью.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Игоря и Киры Королевых состоится 3 августа.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в том, что они якобы шпионили в пользу РФ. По версии следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Предыдущее судебное слушание по делу россиян Королевых состоялось 29 июня. По итогам судебного заседания с супругов Киры и Игоря Королевых были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно с их якобы шпионской деятельностью.
Приговор арестованным в Австралии россиянам Игорю и Кире Королевым вынесен не был.
Посольство РФ в Австралии сообщало, что оказывает супругам Королевым всю возможную помощь. Ранее посольство заявляло РИА Новости, что информацию об аресте граждан РФ по обвинению в попытке шпионажа распространяют там ради новой волны антироссийской паранойи.