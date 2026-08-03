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Апелляция утвердила заочный приговор экс-телеведущей Курбангалеевой* - РИА Новости, 03.08.2026
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18:14 03.08.2026
Апелляция утвердила заочный приговор экс-телеведущей Курбангалеевой*

Апелляция утвердила заочный 8-летний срок экс-телеведущей Курбангалеевой

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева*
Фарида Курбангалеева* - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в отношении Фариды Курбангалеевой* и Алексея Барановского**.
  • Фарида Курбангалеева* приговорена к 8 годам колонии, а Алексей Барановский** — к 6 годам за пропаганду терроризма и фейки о Вооруженных силах России.
  • Оба подсудимых находятся в розыске и признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц, а Курбангалеева* также признана виновной в публичном распространении фейков о российской армии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор, которым бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* была осуждена на 8 лет колонии за пропаганду терроризма и фейки о Вооруженных силах России, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
Второй западный окружной военный суд 18 июля прошлого года заочно приговорил Курбангалееву* к 8 годам лишения свободы. Второму фигуранту Алексею Барановскому** суд назначил также заочно 6 лет колонии. Дополнительно обоим запретили администрировать сайты на 4 года.
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Дело слушалось заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Оба были признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц (по части 2 статьи 205.2 УКРФ). Кроме того, суд признал виновной бывшую телеведущую в публичном распространении фейков о российской армии (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Как было установлено следствием, Курбангалеева* в нескольких постах в своем Telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении Вооруженными силами России ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем, помимо прочего, "вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства" у россиян.
Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** весной 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.
Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В период с 2007 по 2014 годы она была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". С 2018 года проживает и работает в Праге. В мае прошлого года Чехия отказалась ее экстрадировать по требованию Российской Федерации.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России, внесено в список террористов и экстремистов
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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