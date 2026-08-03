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Нарколог назвал признаки алкоголизма - РИА Новости, 03.08.2026
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05:53 03.08.2026
Нарколог назвал признаки алкоголизма

Казанцев: длительность хранения алкоголя в баре может указывать на алкоголизм

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев предупредил, что продолжительность хранения бутылок со спиртным дома может указывать на алкоголизм.
  • По словам Казанцева, основные прогностические признаки зависимости — если алкоголь сразу выпивается или частота употребления увеличивается.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продолжительность хранения бутылок со спиртным дома может указывать на алкоголизм, предупредил психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев.
"Самый основной и простой тест - сколько времени купленный алкоголь хранится в домашнем баре", - пишет 360.ru со ссылкой на слова Казанцева.
По словам нарколога, если алкоголь сразу выпивается, либо если частота употребления увеличивается, то стоит задуматься о наличии зависимости. Казанцев назвал это основными прогностическими признаками.
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