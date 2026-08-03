Нарколог назвал признаки алкоголизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев предупредил, что продолжительность хранения бутылок со спиртным дома может указывать на алкоголизм.
- По словам Казанцева, основные прогностические признаки зависимости — если алкоголь сразу выпивается или частота употребления увеличивается.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продолжительность хранения бутылок со спиртным дома может указывать на алкоголизм, предупредил психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев.
По словам нарколога, если алкоголь сразу выпивается, либо если частота употребления увеличивается, то стоит задуматься о наличии зависимости. Казанцев назвал это основными прогностическими признаками.
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