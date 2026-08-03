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Число погибших при атаках ВСУ в Крыму выросло до четырех - РИА Новости, 03.08.2026
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13:17 03.08.2026 (обновлено: 14:10 03.08.2026)
Число погибших при атаках ВСУ в Крыму выросло до четырех

Аксёнов: число погибших при ночных атаках ВСУ на Крым выросло до четырёх

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате атак ВСУ в Крыму выросло до четырех человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
  • По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек, сообщил Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Число погибших в результате атак ВСУ в Крыму выросло до четырех человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Трое мирных жителей погибли, еще двое ранены после атаки ВСУ на Крым, сообщал он ранее.
"По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек" , - сообщил Аксенов в своем канале в "Макс".
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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