Число погибших при атаках ВСУ в Крыму выросло до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате атак ВСУ в Крыму выросло до четырех человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
- По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек, сообщил Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Число погибших в результате атак ВСУ в Крыму выросло до четырех человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек" , - сообщил Аксенов в своем канале в "Макс".
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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