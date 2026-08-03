Путешествия на воздушных шарах будут развивать в России, начав с Алтая

Краткий пересказ от РИА ИИ Росавиация выдала сертификат эксплуатанта ООО «Электрик Технолоджи», работающему под брендом «Открытое небо», для выполнения коммерческих полетов на аэростате.

Авиакомпания «Открытое небо» готова начать полеты на аэростатах над Алтаем.

Компания планирует развивать частные полеты, туристические и корпоративные программы, а также открывать новые направления в России.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Открытое небо" уже готова начать полеты на аэростатах над Алтаем, а в будущем планирует запустить путешествия и над другими туристическими территориями России, переводя полеты на воздушных шарах с уровня увлечения энтузиастов на уровень профессиональной деятельности, сообщил консультант и предприниматель Андрей Шешенин.

Ранее в понедельник Росавиация объявила о появлении в России первой авиакомпании, которая будет выполнять коммерческие полеты на аэростате. Сертификат эксплуатанта ведомство выдало ООО "Электрик Технолоджи", работающему под брендом "Открытое небо".

"Впервые в России полеты на воздушных шарах становятся деятельностью профессиональной авиакомпании, а не увлечением отдельных энтузиастов. Первой территорией работы компании стал Алтай. Сертифицированные аэростаты уже готовы выполнять полеты над одним из самых живописных регионов России. Пассажиры смогут увидеть с высоты птичьего полета захватывающие пейзажи, которые невозможно увидеть с земли", - сообщил Шешенин.

Он отметил, что компания "Открытое небо" будет развивать частные полеты, туристические и корпоративные программы, сотрудничать с курортами, гостиницами и регионами.