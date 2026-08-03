Путешествия на воздушных шарах будут развивать в России, начав с Алтая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация выдала сертификат эксплуатанта ООО «Электрик Технолоджи», работающему под брендом «Открытое небо», для выполнения коммерческих полетов на аэростате.
- Авиакомпания «Открытое небо» готова начать полеты на аэростатах над Алтаем.
- Компания планирует развивать частные полеты, туристические и корпоративные программы, а также открывать новые направления в России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Открытое небо" уже готова начать полеты на аэростатах над Алтаем, а в будущем планирует запустить путешествия и над другими туристическими территориями России, переводя полеты на воздушных шарах с уровня увлечения энтузиастов на уровень профессиональной деятельности, сообщил консультант и предприниматель Андрей Шешенин.
Ранее в понедельник Росавиация объявила о появлении в России первой авиакомпании, которая будет выполнять коммерческие полеты на аэростате. Сертификат эксплуатанта ведомство выдало ООО "Электрик Технолоджи", работающему под брендом "Открытое небо".
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"Впервые в России полеты на воздушных шарах становятся деятельностью профессиональной авиакомпании, а не увлечением отдельных энтузиастов. Первой территорией работы компании стал Алтай. Сертифицированные аэростаты уже готовы выполнять полеты над одним из самых живописных регионов России. Пассажиры смогут увидеть с высоты птичьего полета захватывающие пейзажи, которые невозможно увидеть с земли", - сообщил Шешенин.
Он отметил, что компания "Открытое небо" будет развивать частные полеты, туристические и корпоративные программы, сотрудничать с курортами, гостиницами и регионами.
"Мы хотим, чтобы полеты на воздушных шарах перестали быть редким исключением и стали доступной и главное безопасной частью путешествий по России. Алтай - первая территория, где мы начинаем эту работу. В дальнейшем компания планирует увеличивать воздушный флот и открывать новые направления", - привел Шешенин слова основателя компании Алексея Сакача.
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