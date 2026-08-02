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Число жертв землетрясения в Японии возросло до 38 - РИА Новости, 02.08.2026
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04:56 02.08.2026 (обновлено: 06:51 02.08.2026)
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 38

Число жертв землетрясения в японской префектуре Кумамото возросло до 38

© REUTERS / Kim Kyung-HoonСпасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония
Спасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Спасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото 28 июля привело к гибели 38 человек.
  • В результате землетрясения разрушено 3,4 тысячи домов, из них 181 дом разрушен полностью, также без света, воды и газа остались тысячи домохозяйств.
ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото возросло до 38, свидетельствуют новые данные местного правительства.
В префектуре открыли 210 эвакуационных пунктов, в них находятся более 9,2 тысячи человек. Без света остаются 1590 домохозяйств, без воды — 46,8 тысячи, без газа — 8,7 тысячи.
Повреждены 3,4 тысячи зданий, из них 181 полностью разрушено.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 16 километров.
Последствия разрушительного землетрясения в Японии
© REUTERS / KYODO

Первый подземный толчок магнитудой 7,1 зафиксировали в 16:27 по местному времени, менее чем через час — второй, магнитудой 6,1.

Последствия землетрясения в Кумамото

Первый подземный толчок магнитудой 7,1 зафиксировали в 16:27 по местному времени, менее чем через час — второй, магнитудой 6,1.

© REUTERS / KYODO
1 из 12
© REUTERS / Issei Kato

Затем в течение дня последовали более 160 афтершоков.

Последствия землетрясения в Кумамото

Затем в течение дня последовали более 160 афтершоков.

© REUTERS / Issei Kato
2 из 12
© REUTERS / Issei Kato

Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

Последствия землетрясения в Кумамото

Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

© REUTERS / Issei Kato
3 из 12
© REUTERS / KYODO

По японской шкале землетрясение оценили в максимальные семь баллов — впервые с января 2024 года.

Последствия землетрясения в Кумамото

По японской шкале землетрясение оценили в максимальные семь баллов — впервые с января 2024 года.

© REUTERS / KYODO
4 из 12
© REUTERS / KYODO

Подземные толчки привели к пожарам, разрушениям зданий и дорог.

Последствия землетрясения в Кумамото

Подземные толчки привели к пожарам, разрушениям зданий и дорог.

© REUTERS / KYODO
5 из 12
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Землетрясение унесло жизни 13 человек, не менее 50 пострадали.

Девушка после землетрясения в Кумамото

Землетрясение унесло жизни 13 человек, не менее 50 пострадали.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
6 из 12
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

В торговом центре Aeon Mall Kumamoto прогремел взрыв, там обрушилась часть внешней стены и кровли. Под завалами оказались люди.

Последствия землетрясения в Кумамото

В торговом центре Aeon Mall Kumamoto прогремел взрыв, там обрушилась часть внешней стены и кровли. Под завалами оказались люди.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
7 из 12
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Более 47 тысяч домов остались без света.

Последствия землетрясения в Кумамото

Более 47 тысяч домов остались без света.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
8 из 12
© REUTERS / KYODO

На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро обрушилась труба.

Последствия землетрясения в Кумамото

На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро обрушилась труба.

© REUTERS / KYODO
9 из 12
© REUTERS / KYODO

Серьезно разрушен также замок Кумамото, построенный во второй половине XV века.

Последствия землетрясения в Кумамото

Серьезно разрушен также замок Кумамото, построенный во второй половине XV века.

© REUTERS / KYODO
10 из 12
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Японское правительство создало оперативный штаб. Премьер-министр Санаэ Такаити поручила как можно скорее оценить масштабы ущерба и всеми силами заниматься спасением пострадавших.

Последствия землетрясения в Кумамото

Японское правительство создало оперативный штаб. Премьер-министр Санаэ Такаити поручила как можно скорее оценить масштабы ущерба и всеми силами заниматься спасением пострадавших.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
11 из 12
© REUTERS / KYODO

Сейсмическая активность в районе остается весьма высокой. Метеорологи предупреждают о риске повторного землетрясения в течение недели.

Последствия землетрясения в Кумамото

Сейсмическая активность в районе остается весьма высокой. Метеорологи предупреждают о риске повторного землетрясения в течение недели.

© REUTERS / KYODO
12 из 12

Первый подземный толчок магнитудой 7,1 зафиксировали в 16:27 по местному времени, менее чем через час — второй, магнитудой 6,1.

© REUTERS / KYODO
1 из 12

Затем в течение дня последовали более 160 афтершоков.

© REUTERS / Issei Kato
2 из 12

Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

© REUTERS / Issei Kato
3 из 12

По японской шкале землетрясение оценили в максимальные семь баллов — впервые с января 2024 года.

© REUTERS / KYODO
4 из 12

Подземные толчки привели к пожарам, разрушениям зданий и дорог.

© REUTERS / KYODO
5 из 12

Землетрясение унесло жизни 13 человек, не менее 50 пострадали.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
6 из 12

В торговом центре Aeon Mall Kumamoto прогремел взрыв, там обрушилась часть внешней стены и кровли. Под завалами оказались люди.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
7 из 12

Более 47 тысяч домов остались без света.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
8 из 12

На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро обрушилась труба.

© REUTERS / KYODO
9 из 12

Серьезно разрушен также замок Кумамото, построенный во второй половине XV века.

© REUTERS / KYODO
10 из 12

Японское правительство создало оперативный штаб. Премьер-министр Санаэ Такаити поручила как можно скорее оценить масштабы ущерба и всеми силами заниматься спасением пострадавших.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
11 из 12

Сейсмическая активность в районе остается весьма высокой. Метеорологи предупреждают о риске повторного землетрясения в течение недели.

© REUTERS / KYODO
12 из 12
 
В миреКумамото (префектура)Япония
 
 
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