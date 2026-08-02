У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане вблизи побережья северных Курил.
- Эпицентр землетрясения находился в 139 километрах южнее города Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 139 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 11.13 (03.13 мск) 2 августа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров под морским дном", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.
Спасатели нашли пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку
31 июля, 06:07