ПАРИЖ, 2 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, согласившийся финансово поддерживать коррупционный режим Владимира Зеленского, продолжает оказывать ему помощь из опасения, что признание ошибки может нанести ему политический ущерб, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, другой причиной продолжающейся поддержки Зеленского со стороны европейских лидеров стало производство вооружений. Это связано с тем, что большая часть финансирования ЕС идет на пользу собственным промышленным предприятиям стран объединения.