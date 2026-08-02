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Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, почему Макрон помогает ему - РИА Новости, 02.08.2026
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13:56 02.08.2026 (обновлено: 18:51 02.08.2026)
Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, почему Макрон помогает ему

Мендель: Макрон помогает Зеленскому, боясь признать ошибкой финансирование Киева

© Фото : @EmmanuelMacronВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : @EmmanuelMacron
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макрон продолжает оказывать финансовую поддержку Зеленскому, опасаясь политического ущерба от признания ошибкой финансирования Парижем киевского режима.
ПАРИЖ, 2 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, согласившийся финансово поддерживать коррупционный режим Владимира Зеленского, продолжает оказывать ему помощь из опасения, что признание ошибки может нанести ему политический ущерб, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Именно Макрон согласился выделить миллиарды евро. Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, согласившегося распределить эти средства", — сказала она в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD).
По ее словам, другой причиной продолжающейся поддержки Зеленского со стороны европейских лидеров стало производство вооружений. Это связано с тем, что большая часть финансирования ЕС идет на пользу собственным промышленным предприятиям стран объединения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЮлия МендельЕвросоюз
 
 
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