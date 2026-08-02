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Астроном рассказал, когда россияне могут увидеть полное солнечное затмение - РИА Новости, 02.08.2026
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Наука
 
09:01 02.08.2026
Астроном рассказал, когда россияне могут увидеть полное солнечное затмение

Астроном Алексеев: 12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение

© РИА Новости / Валерий ТитиевскийПолное солнечное затмение
Полное солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Полное солнечное затмение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 12 августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России.
  • Наибольшая фаза частного солнечного затмения будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах, где Солнце закроется более чем на 80%.
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В августе россияне могут увидеть полное солнечное затмение, а затем небольшие фазы лунного затмения, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
"Двенадцатого августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Начнется полное затмение около 20.00 на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах. Там Луна полностью закроет Солнце", - рассказал собеседник.
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Дальше лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и потом перейдет в Испанию, где также будет наблюдаться полное солнечное затмение, объяснил ученый.
«
"На территории европейской части России будет видно лишь частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроется на чуть более 80%. Южнее затмение практически видно не будет, либо будет в очень малой фазе. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 20.46 по московскому времени", - рассказал астроном.
Двадцать восьмого августа состоится частное лунное затмение. Лучше всего его будет видно на восточном побережье Северной Америки, в Южной Америке, Антарктиде.
"В европейской части России будут видны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе Луны около 5 утра", - подчеркнул Алексеев.
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