Свыше 250 выпускников НИУ МИЭТ начали работу в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 250 выпускников НИУ МИЭТ начали работу в компаниях, расположенных в особой экономической зоне "Технополис Москва", всего вуз обучил свыше 1,2 тысячи кадров для российской экономики, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что промышленность Москвы обеспечивают квалифицированными кадрами по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

"Выпускники НИУ МИЭТ – опорного вуза столичной ОЭЗ – востребованы на предприятиях. В этом году свыше 250 молодых специалистов были трудоустроены на высокотехнологичных производствах особой экономической зоны Москвы. Часть из них получила предложения от компаний, входящих в кластер микроэлектроники. Находить работу студентам помогает центр развития карьеры НИУ МИЭТ, а также проекты “Техноработа” и “Техностажировка”, которые реализует ОЭЗ", – приводит пресс-служба особой экономической зоны слова Ликсутова.

Выпускники востребованы на предприятиях в различных сферах – например, тех, которые занимаются выпуском систем на кристалле, процессорных архитектур, производством радиоэлектронной аппаратуры и систем информационной безопасности.

Еще во время обучения у студентов есть возможность пройти практику в компаниях ОЭЗ. Там они могут ознакомиться с работой высокотехнологических производств и базовыми техпроцессами. Некоторые выпускники находят работу в компаниях, которые расположены в тех регионах, где тиражируют лучшие практики столичной промышленности.