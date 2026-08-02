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Свыше 250 выпускников НИУ МИЭТ начали работу в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 02.08.2026
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14:00 02.08.2026
Свыше 250 выпускников НИУ МИЭТ начали работу в ОЭЗ Москвы

Более 250 выпускников НИУ МИЭТ трудоустроились в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : ОЭЗ "Технополис Москва"Производство
Производство - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : ОЭЗ "Технополис Москва"
Производство
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 250 выпускников НИУ МИЭТ начали работу в компаниях, расположенных в особой экономической зоне "Технополис Москва", всего вуз обучил свыше 1,2 тысячи кадров для российской экономики, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что промышленность Москвы обеспечивают квалифицированными кадрами по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
"Выпускники НИУ МИЭТ – опорного вуза столичной ОЭЗ – востребованы на предприятиях. В этом году свыше 250 молодых специалистов были трудоустроены на высокотехнологичных производствах особой экономической зоны Москвы. Часть из них получила предложения от компаний, входящих в кластер микроэлектроники. Находить работу студентам помогает центр развития карьеры НИУ МИЭТ, а также проекты “Техноработа” и “Техностажировка”, которые реализует ОЭЗ", – приводит пресс-служба особой экономической зоны слова Ликсутова.
Выпускники востребованы на предприятиях в различных сферах – например, тех, которые занимаются выпуском систем на кристалле, процессорных архитектур, производством радиоэлектронной аппаратуры и систем информационной безопасности.
Еще во время обучения у студентов есть возможность пройти практику в компаниях ОЭЗ. Там они могут ознакомиться с работой высокотехнологических производств и базовыми техпроцессами. Некоторые выпускники находят работу в компаниях, которые расположены в тех регионах, где тиражируют лучшие практики столичной промышленности.
Национальный проект "Кадры" направлен на подготовку специалистов и обеспечение предприятий квалифицированными сотрудниками. Вклад в проект вносит развитие площадок для высокотехнологичного бизнеса, которым занимается столица. Благодаря этим решениям у компаний появляются льготы, также они создают новые рабочие места.
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Максим ЛиксутовОсобые экономические зоныТехнологиитрудоустройствоКадрывыпускникиМосква
 
 
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