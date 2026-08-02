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Премьер Венгрии объявил о временном отключении единственной АЭС в стране - РИА Новости, 02.08.2026
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01:21 02.08.2026 (обновлено: 03:05 02.08.2026)
Премьер Венгрии объявил о временном отключении единственной АЭС в стране

АЭС "Пакш" в Венгрии отключат в воскресенье из-за низкого уровня воды в Дунае

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» будет отключена в воскресенье.
  • Причина отключения — рекордно низкий уровень воды в Дунае, при этом АЭС «Пакш» вырабатывает почти половину электроэнергии в стране.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Венгерскую АЭС "Пакш" отключат в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, передает агентство Reuters со ссылкой на премьера Петера Мадьяра.
"Венгрия в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае полностью остановит АЭС "Пакш", которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране", — говорится в публикации.
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По словам Мадьяра, такое происходит впервые за 44 года.
В четверг правительство республики ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Она стала одной из причин обмельчания реки, вода из которой необходима для функционирования атомной электростанции.
Единственная в Венгрии АЭС находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, первый из них подключился к энергосистеме в 1982 году, а последний — в 1987-м.
В пятницу Мадьяр сообщил, что отключение объекта может продлиться несколько недель.
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