Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» будет отключена в воскресенье.

Причина отключения — рекордно низкий уровень воды в Дунае, при этом АЭС «Пакш» вырабатывает почти половину электроэнергии в стране.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Венгерскую АЭС "Пакш" отключат в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, передает агентство Венгерскую АЭС "Пакш" отключат в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, передает агентство Reuters со ссылкой на премьера Петера Мадьяра.

"Венгрия в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае полностью остановит АЭС "Пакш ", которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране", — говорится в публикации.

По словам Мадьяра, такое происходит впервые за 44 года.

В четверг правительство республики ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Она стала одной из причин обмельчания реки, вода из которой необходима для функционирования атомной электростанции.

Единственная в Венгрии АЭС находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 , первый из них подключился к энергосистеме в 1982 году, а последний — в 1987-м.