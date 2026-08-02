Премьер Венгрии объявил о временном отключении единственной АЭС в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» будет отключена в воскресенье.
- Причина отключения — рекордно низкий уровень воды в Дунае, при этом АЭС «Пакш» вырабатывает почти половину электроэнергии в стране.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Венгерскую АЭС "Пакш" отключат в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, передает агентство Reuters со ссылкой на премьера Петера Мадьяра.
По словам Мадьяра, такое происходит впервые за 44 года.
В четверг правительство республики ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Она стала одной из причин обмельчания реки, вода из которой необходима для функционирования атомной электростанции.
Единственная в Венгрии АЭС находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, первый из них подключился к энергосистеме в 1982 году, а последний — в 1987-м.
В пятницу Мадьяр сообщил, что отключение объекта может продлиться несколько недель.