Три человека погибли при атаке украинских БПЛА на Удмуртию

Краткий пересказ от РИА ИИ При налете дронов ВСУ на Удмуртию погибли три человека.

Двое мирных жителей, включая девочку, были госпитализированы.

Всего над республикой сбили два БПЛА, на месте удара работают сотрудники экстренных служб.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Три человека погибли при налете дронов ВСУ на Удмуртию, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

« "В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека", — написала она на платформе " Макс ".

Двоих мирных жителей, получивших ранения, госпитализировали, в том числе девочку. Ребенка доставят на лечение в Ижевск сразу после того, как врачи стабилизируют ее состояние. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Всего над республикой сбили два беспилотника. На месте удара работают сотрудники экстренных служб, добавила Абрамова.