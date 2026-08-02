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Три человека погибли при атаке украинских БПЛА на Удмуртию - РИА Новости, 02.08.2026
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13:39 02.08.2026 (обновлено: 14:11 02.08.2026)
Три человека погибли при атаке украинских БПЛА на Удмуртию

Три человека погибли и двое ранены при атаке украинских БПЛА на Удмуртию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При налете дронов ВСУ на Удмуртию погибли три человека.
  • Двое мирных жителей, включая девочку, были госпитализированы.
  • Всего над республикой сбили два БПЛА, на месте удара работают сотрудники экстренных служб.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Три человека погибли при налете дронов ВСУ на Удмуртию, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.
«
"В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека", — написала она на платформе "Макс".
Двоих мирных жителей, получивших ранения, госпитализировали, в том числе девочку. Ребенка доставят на лечение в Ижевск сразу после того, как врачи стабилизируют ее состояние. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Всего над республикой сбили два беспилотника. На месте удара работают сотрудники экстренных служб, добавила Абрамова.
Врио главы региона также назвала действия ВСУ чудовищными, поскольку они целенаправленно атаковали мирных жителей, а не военные цели.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)Вооруженные силы УкраиныОльга Абрамова (глава Удмуртии)Ижевск
 
 
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