В Удмуртии две девушки пострадали при атаке беспилотников

УФА, 2, авг - РИА Новости. Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников в Удмуртии, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных, добавила она.