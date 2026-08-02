В Удмуртии две девушки пострадали при атаке беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две девушки пострадали при атаке беспилотников в Удмуртии.
- Пострадавшие эвакуированы в 1-ю РКБ, одна из них несовершеннолетняя, обе находятся в тяжелом состоянии.
УФА, 2, авг - РИА Новости. Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников в Удмуртии, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.
Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных, добавила она.
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22 июня 2022, 17:18