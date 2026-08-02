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В Удмуртии две девушки пострадали при атаке беспилотников - РИА Новости, 02.08.2026
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19:35 02.08.2026
В Удмуртии две девушки пострадали при атаке беспилотников

Абрамова: в Удмуртии две девушки пострадали при атаке беспилотников

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две девушки пострадали при атаке беспилотников в Удмуртии.
  • Пострадавшие эвакуированы в 1-ю РКБ, одна из них несовершеннолетняя, обе находятся в тяжелом состоянии.
УФА, 2, авг - РИА Новости. Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников в Удмуртии, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.
"Обе девушки, пострадавшие сегодня в результате атаки БПЛА, силами санавиации эвакуированы в 1-ю РКБ (Республиканскую клиническую больницу - ред.). Одна из них - несовершеннолетняя", - написала Абрамова на платформе "Макс".
Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных, добавила она.
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ПроисшествияОльга Абрамова (глава Удмуртии)
 
 
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