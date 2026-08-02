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Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира в Мексике - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Теннис
 
08:25 02.08.2026 (обновлено: 09:17 02.08.2026)
Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира в Мексике

Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира Жеа в финале турнира в Лос-Кабосе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДенис Шаповалов (Канада)
Денис Шаповалов (Канада) - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Денис Шаповалов (Канада) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил французу Артюру Жеа в финальном матче турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе.
  • Матч завершился со счетом 3:6, 4:6 и продолжался 1 час 29 минут.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил французу Артюру Жеа в финальном матче турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, призовой фонд которого составлял 900 тысяч долларов.
Встреча завершилась поражением 68-й ракетки мира Шаповалова со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
Жеа 21 год, он занимает 127-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Француз впервые сыграл в финале турнира ATP-тура и завоевал свой дебютный титул.
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ТеннисДенис ШаповаловАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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