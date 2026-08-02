ВС России поразили в Черном море сухогруз с грузами военного назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черном море ударом БПЛА поражен сухогруз.
- Сухогруз перевозил грузы военного назначения для ВСУ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Черном море ударом БПЛА поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Черного моря – сухогруз, перевозивший грузы военного назначения (ВСУ - ред.)", - говорится в сообщении.
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