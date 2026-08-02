Сборная Москвы выиграла турнир по регби-7 в рамках Спартакиады в Казани

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная Москвы стала победителем мужского турнира по регби-7, который прошел в Казани в рамках Спартакиады народов России.

Спартакиада проходит с 1 августа по 30 сентября в семи регионах России. В программу соревнований вошли 43 вида спорта, будет разыграно 362 комплекта наград.

Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее назвал Спартакиаду главным этапом национального отбора к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Церемония открытия состоится 8 августа в Екатеринбурге, церемония закрытия - 30 сентября в Уфе. Победители соревнований получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры - по 300 тысяч, бронзовые - по 200 тысяч.