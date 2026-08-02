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Сборная Москвы выиграла турнир по регби-7 в рамках Спартакиады в Казани - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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20:10 02.08.2026
Сборная Москвы выиграла турнир по регби-7 в рамках Спартакиады в Казани

Сборная Москвы выиграла мужской турнир по регби-7 в рамках Спартакиады

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРегби-7
Регби-7 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Москвы стала победителем мужского турнира по регби-7, прошедшего в Казани в рамках Спартакиады народов России.
  • В финале москвичи обыграли сборную Московской области со счетом 47:0.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная Москвы стала победителем мужского турнира по регби-7, который прошел в Казани в рамках Спартакиады народов России.
В финале москвичи обыграли сборную Московской области со счетом 47:0.
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Спартакиада проходит с 1 августа по 30 сентября в семи регионах России. В программу соревнований вошли 43 вида спорта, будет разыграно 362 комплекта наград.
Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее назвал Спартакиаду главным этапом национального отбора к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Церемония открытия состоится 8 августа в Екатеринбурге, церемония закрытия - 30 сентября в Уфе. Победители соревнований получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры - по 300 тысяч, бронзовые - по 200 тысяч.
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