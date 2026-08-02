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Боец "Севера" рассказал, как снайперы охотятся на дроны ВСУ ночью - РИА Новости, 02.08.2026
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Боец "Севера" рассказал, как снайперы охотятся на дроны ВСУ ночью

Снайперы "Севера" в ночное время легко поражают тяжелые дроны R-18 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снайперы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» успешно поражают тяжелые гексакоптеры R-18 ВСУ в ночное время.
  • Снайперские пары обеспечены специализированными прицелами и современными отечественными винтовками и работают круглосуточно.
  • За неделю снайперы группировки войск «Север» уничтожили более 10 тяжелых дронов R-18 на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Снайперы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" в темное время суток легко поражают тяжелые гексакоптеры R-18 ВСУ, которые зависают в воздухе и становятся удобной целью, рассказал РИА Новости командир взвода снайперов с позывным Интерн.
«
"Благодаря наличию ночных и тепловизионных прицелов очень успешно работаем в ночное время. Тяжелые гексакоптеры крайне медлительны и часто замирают на месте. Вот в этот момент и поражаем их", — сказал Интерн.
Он отметил, что бойцы работают круглосуточно: заранее готовят огневые позиции и заблаговременно их занимают. Снайперские пары обеспечены специализированными прицелами и современными отечественными винтовками.
"Военнослужащие снайперских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили за неделю более 10 тяжелых дронов R-18 боевиков ВСУ на харьковском направлении", - подчеркнул командир взвода.
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