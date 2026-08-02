В Смоленске продлили арест женщине, обвиняемой в похищении девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ Содержание под стражей обвиняемой в похищении девочки в Смоленске продлили до 24 сентября.

Уголовное дело готовятся передать в суд, с ним сейчас знакомятся обвиняемые.

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Содержание под стражей обвиняемой в похищении девочки в Смоленске, совершенном в конце февраля, продлили до 24 сентября, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Смоленской области.

Ранее содержание под стражей было продлено до 24 июля.

"Стража продлена до 24 сентября", - сказала собеседница.

В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что уголовное дело готовятся передать в суд. Сейчас с ним знакомятся обвиняемые – фигурантка и представители ее скончавшегося сожителя.

Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, с девочкой был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест.