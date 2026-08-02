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В Смоленске продлили арест женщине, обвиняемой в похищении девочки - РИА Новости, 02.08.2026
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09:43 02.08.2026
В Смоленске продлили арест женщине, обвиняемой в похищении девочки

СК: арест обвиняемой в похищении девочки в Смоленске продлили до 24 сентября

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Содержание под стражей обвиняемой в похищении девочки в Смоленске продлили до 24 сентября.
  • Уголовное дело готовятся передать в суд, с ним сейчас знакомятся обвиняемые.
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Содержание под стражей обвиняемой в похищении девочки в Смоленске, совершенном в конце февраля, продлили до 24 сентября, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Смоленской области.
Ранее содержание под стражей было продлено до 24 июля.
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"Стража продлена до 24 сентября", - сказала собеседница.
В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что уголовное дело готовятся передать в суд. Сейчас с ним знакомятся обвиняемые – фигурантка и представители ее скончавшегося сожителя.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, с девочкой был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест.
Вскоре обвиняемый в похищении совершил суицид в СИЗО, а до этого он признался в похищении девочки, но мотива так и не назвал. Сожительница мужчины тоже молчит о мотивах и деталях похищения.
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