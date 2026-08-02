В Словакии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Словакии произошло крушение легкомоторного самолета.
- В результате катастрофы погибли 48-летний пилот, 38-летний мужчина и малолетний ребенок.
- Полиция начала процессуальные действия для установления причин и обстоятельств трагедии.
БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли в Словакии при крушении легкомоторного самолета, сообщила словацкая полиция.
"Сегодня после обеда в населенном пункте Очова (в центральной части Словакии - ред.) произошел трагический случай. В результате падения легкомоторного самолета погибли три человека", - говорится в сообщении полиции на странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
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По данным правоохранителей, в результате крушения самолета погибли 48-летний пилот, 38-летний мужчина и малолетний ребенок.
"Предпринимаются процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии", - заключили в полиции.
По данным словацкого телеканала TV JOJ, легкомоторными самолетом управлял опытный летчик, а на борту находились мужчина и его четырехлетний сын. Полет, по предварительным данным, был обзорной экскурсией.
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