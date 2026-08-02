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Спасатели на месте происшествия в Словакии

Спасатели на месте происшествия в Словакии

© Фото : Polícia Slovenskej republiky Спасатели на месте происшествия в Словакии

В Словакии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ В Словакии произошло крушение легкомоторного самолета.

В результате катастрофы погибли 48-летний пилот, 38-летний мужчина и малолетний ребенок.

Полиция начала процессуальные действия для установления причин и обстоятельств трагедии.

БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли в Словакии при крушении легкомоторного самолета, сообщила словацкая полиция.

"Сегодня после обеда в населенном пункте Очова (в центральной части Словакии - ред.) произошел трагический случай. В результате падения легкомоторного самолета погибли три человека", - говорится в сообщении полиции на странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.

По данным правоохранителей, в результате крушения самолета погибли 48-летний пилот, 38-летний мужчина и малолетний ребенок.

"Предпринимаются процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии", - заключили в полиции.

По данным словацкого телеканала TV JOJ , легкомоторными самолетом управлял опытный летчик, а на борту находились мужчина и его четырехлетний сын. Полет, по предварительным данным, был обзорной экскурсией.