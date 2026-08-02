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Минпросвещение направило российским школам шаблоны внеурочных курсов - РИА Новости, 02.08.2026
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02:10 02.08.2026
Минпросвещение направило российским школам шаблоны внеурочных курсов

Глава Минпросвещения Кравцов: школы получили рекомендации по внеурочным курсам

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год.
  • В рекомендуемый перечень входят такие курсы, как «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», «Орлята России», военные учебные сборы или начальная военная подготовка и другие.
  • Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения — 1 350 часов в начальной школе, 1 700 в основной и 680 в старшей.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российским школам доступны шаблоны курсов внеурочной деятельности из рекомендуемого перечня Минпросвещения РФ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Министерство просвещения России направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год.
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"Наша задача - предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Уже доступны шаблоны курсов из рекомендуемого перечня, они будут расширяться", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Он подчеркнул, что финальное решение о перечне курсов и их объеме остается за образовательной организацией.
Отмечается, что в предлагаемый перечень входят, в частности, "Разговоры о важном" (один час в неделю в 1-11-х классах), "Россия - мои горизонты" (один час в неделю в 6-11-х классах), "Орлята России" (один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2-4-х классах), военные учебные сборы или начальная военная подготовка (17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе) и другие.
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения - 1 350 часов в начальной школе, 1 700 в основной и 680 в старшей.
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В министерстве добавили, что содержание курсов сформировано на основе указов президента России Владимира Путина, Комплексного плана по математическому и естественно-научному образованию, Стратегии повышения финансовой грамотности и Концепции исторического просвещения.
Все методические рекомендации размещены на сайте "Единое содержание общего образования" в разделе "Внеурочная деятельность". С 2026 года шаблоны программ курсов доступны в Конструкторе рабочих программ, что позволяет педагогам не разрабатывать документы с нуля, а адаптировать готовую основу под свои задачи. Их готовит подведомственный Минпросвещения России ИСМО им. В. С. Леднева.
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