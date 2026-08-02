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Премьер Сербии призвал граждан экономить электроэнергию - РИА Новости, 02.08.2026
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18:37 02.08.2026
Премьер Сербии призвал граждан экономить электроэнергию

Премьер Сербии Мацут призвал граждан экономить электроэнергию из-за жары

© Фото : The Government of the Republic of SerbiaДжуро Мацут
Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : The Government of the Republic of Serbia
Джуро Мацут. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Сербии Джуро Мацут призвал граждан экономно расходовать электроэнергию из-за высоких температур.
  • В Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне высоких температур и низкого уровня воды в реках.
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Джуро Мацут в воскресенье призвал граждан экономно расходовать электроэнергию на фоне длительного периода высоких температур.
В понедельник в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов тепла и низкого уровня воды в реках.
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"Из-за высоких температур уровень воды в реках низкий, это угрожает и производству электроэнергии. Оно в настоящий момент стабильно, но на низком уровне и мы вынуждены призвать наших граждан сократить потребление электроэнергии кондиционерами в своих домах", - заявил Мацут журналистам в воскресенье.
Министерство энергетики Сербии сообщало, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза, и на работе ГЭС.
Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур.
Штаб по ЧС автономного края Воеводина ранее провозгласил чрезвычайную ситуацию в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас из-за низкого уровня воды в Дунае, под угрозой оказалась работа канала Дунай-Тиса-Дунай. В воскресенье, по данным республиканского управления гидрометеорологии, уровень Дуная на севере "на входе" в страну в поселке Бездан ниже нормы на 159 сантиметров, в Нови-Саде снизился на 62 сантиметра.
Крупнейший приток Дуная – Сава в воскресенье ниже нормы на западе в городе Шабац на 83 сантиметра, еще один приток - река Велика Морава в районе Любичевски-Мост в центре страны опустилась на 374 сантиметра.
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