Премьер Сербии призвал граждан экономить электроэнергию

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Сербии Джуро Мацут призвал граждан экономно расходовать электроэнергию из-за высоких температур.

В Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне высоких температур и низкого уровня воды в реках.

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Джуро Мацут в воскресенье призвал граждан экономно расходовать электроэнергию на фоне длительного периода высоких температур.

В понедельник в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов тепла и низкого уровня воды в реках.

"Из-за высоких температур уровень воды в реках низкий, это угрожает и производству электроэнергии. Оно в настоящий момент стабильно, но на низком уровне и мы вынуждены призвать наших граждан сократить потребление электроэнергии кондиционерами в своих домах", - заявил Мацут журналистам в воскресенье.

Министерство энергетики Сербии сообщало, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза, и на работе ГЭС.

Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная , который продолжает снижаться на фоне высоких температур.

Штаб по ЧС автономного края Воеводина ранее провозгласил чрезвычайную ситуацию в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас из-за низкого уровня воды в Дунае, под угрозой оказалась работа канала Дунай-Тиса-Дунай. В воскресенье, по данным республиканского управления гидрометеорологии, уровень Дуная на севере "на входе" в страну в поселке Бездан ниже нормы на 159 сантиметров, в Нови-Саде снизился на 62 сантиметра.