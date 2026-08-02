Для жителей Саратова, пострадавших при атаке БПЛА, открыли горячую линию

САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Горячая линия открыта для жителей Саратова, чьи дома получили повреждения при атаки беспилотников ВСУ, также развернуты оперштабы, сообщил глава города Игорь Молчанов.

Он добавил, что городские власти произведут оценку ущерба. В настоящее время проводится обход объектов и начат прием заявлений на оказание материальной помощи.