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Для жителей Саратова, пострадавших при атаке БПЛА, открыли горячую линию - РИА Новости, 02.08.2026
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10:04 02.08.2026
Для жителей Саратова, пострадавших при атаке БПЛА, открыли горячую линию

Молчанов: горячую линию открыли для пострадавших при атаке дронов ВСУ в Саратове

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Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове открылась горячая линия для жителей, чьи дома пострадали при атаке беспилотников.
  • Два оперштаба развернуты на базе администрации Заводского района и в корпусе № 2 гимназии № 5 по адресу: Саратов, улица Азовская, дом 15.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Горячая линия открыта для жителей Саратова, чьи дома получили повреждения при атаки беспилотников ВСУ, также развернуты оперштабы, сообщил глава города Игорь Молчанов.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников погибли два человека, кроме того, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Жителей многоквартирного дома в Саратове разместят в пункте временного размещения на время обследования здания. Восстановительные работы начнут в кратчайшие сроки.
"Развернуто два штаба: на базе администрации Заводского района, в корпусе № 2 гимназии № 5, по адресу: Саратов, улица Азовская, дом 15. Для жителей открыта круглосуточная горячая линия. Телефон: 96-07-70", - говорится в публикации главы Саратова в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что городские власти произведут оценку ущерба. В настоящее время проводится обход объектов и начат прием заявлений на оказание материальной помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовЭнгельсРоман БусаргинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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