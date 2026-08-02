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В Саратове из-за повреждения контактной сети задерживаются электрички - РИА Новости, 02.08.2026
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07:21 02.08.2026
В Саратове из-за повреждения контактной сети задерживаются электрички

В Саратове из-за повреждения контактной сети задерживаются три электрички

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажир у пригородной электрички
Пассажир у пригородной электрички - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажир у пригородной электрички. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области на перегоне Нефтяная — Князевка из-за внешнего вмешательства повреждена контактная сеть.
  • Два поезда изменили маршрут и будут следовать через станцию Саратов-2, минуя некоторые остановки.
  • Два поезда отправятся позже на один час, а еще одна электричка будет задержана ориентировочно на полтора часа.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Контактная сеть повреждена из-за внешнего вмешательства в Саратове, в связи с этим три электрички задерживаются, две изменили маршрут, сообщает Приволжская железная дорога.
"Сегодня на перегоне Нефтяная — Князевка в Саратовской области в результате внешнего вмешательства была повреждена контактная сеть. В связи с этим изменится маршрут нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс".
Поезда № 6433 Анисовка — Аткарск и № 6475 Анисовка — Тарханы проследуют через станцию Саратов-2, минуя остановки "Радужный", "Зуборезный" и "Саратов-3". Кроме того, поезда № 6311 Примыкание — Сухой Карабулак и № 6471 Примыкание — Аткарск отправятся со станции Примыкание ориентировочно на один час позже, а электричка Аткарск — Анисовка будет задержана ориентировочно на полтора часа.
Приволжская железная дорога заверила пассажиров, что принимает все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме.
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