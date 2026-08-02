Саакашвили оторван от здравого смысла, заявил премьер Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили абсолютно оторван от здравого смысла.
- Кобахидзе считает, что оценивать Саакашвили должны не политики, а специалисты других областей.
ТБИЛИСИ, 2 авг – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили абсолютно оторван от здравого смысла, и добавил, что оценивать его должны не политики, а специалисты других областей.
Ранее находящийся в заключении Саакашвили заявил, что сколько бы его не запирали, он выйдет на свободу как экс-президент ЮАР Нельсон Мандела пришел к власти прямо из тюрьмы.
"Саакашвили — это такое явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты других областей. Этот человек абсолютно оторван от всего, что связано со здравым смыслом. Так было, когда он девять лет занимал пост президента, так было, когда он перешел в оппозицию, а сегодня его состояние стало еще тяжелее. Это одна из оценок, которую я могу дать", — заявил Кобахидзе журналистам.
По словам премьера, ранее Саакашвили сравнивал себя с грузинским царем Давидом Строителем, что, по мнению главы правительства, также свидетельствует о его оторванности от реальности.
Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.
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12 декабря 2025, 16:58