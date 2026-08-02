Саакашвили оторван от здравого смысла, заявил премьер Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили абсолютно оторван от здравого смысла.

Кобахидзе считает, что оценивать Саакашвили должны не политики, а специалисты других областей.

ТБИЛИСИ, 2 авг – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили абсолютно оторван от здравого смысла, и добавил, что оценивать его должны не политики, а специалисты других областей.

Ранее находящийся в заключении Саакашвили заявил, что сколько бы его не запирали, он выйдет на свободу как экс-президент ЮАР Нельсон Мандела пришел к власти прямо из тюрьмы.

"Саакашвили — это такое явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты других областей. Этот человек абсолютно оторван от всего, что связано со здравым смыслом. Так было, когда он девять лет занимал пост президента, так было, когда он перешел в оппозицию, а сегодня его состояние стало еще тяжелее. Это одна из оценок, которую я могу дать", — заявил Кобахидзе журналистам.

По словам премьера, ранее Саакашвили сравнивал себя с грузинским царем Давидом Строителем, что, по мнению главы правительства, также свидетельствует о его оторванности от реальности.