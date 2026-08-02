Вируса Бурбон в России нет, заявил Роспотребнадзор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России нет подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон.
- Это редкая клещевая инфекция, против которой не существует вакцины, случай заболевания выявили в Нью-Йорке.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Данных о циркуляции вируса Бурбон в России нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По информации ведомства, случай заболевания выявили в Нью‑Йорке. Речь идет о редкой клещевой инфекции, против которой не существует вакцины. Среди симптомов: температура, слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща.
"На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории Российской Федерации нет. Вид клеща Amblyomma americanum — переносчика заболевания — не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки", — заявил регулятор.
В ведомстве пояснили, что при этом в стране распространены виды иксодовых клещей, способных переносить энцефалит, боррелиоз и геморрагическую лихорадку Крым-Конго.
Россиянам напомнили, что сезон активности клещей еще не закончен: риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарнике, особенно в теплую погоду.
Эпидемиолог оценил риск заражения от укуса клеща
1 июля, 04:29