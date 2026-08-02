Вируса Бурбон в России нет, заявил Роспотребнадзор

Краткий пересказ от РИА ИИ В России нет подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон.

Это редкая клещевая инфекция, против которой не существует вакцины, случай заболевания выявили в Нью-Йорке.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Данных о циркуляции вируса Бурбон в России нет, сообщили в пресс-службе Данных о циркуляции вируса Бурбон в России нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

По информации ведомства, случай заболевания выявили в Нью‑Йорке. Речь идет о редкой клещевой инфекции, против которой не существует вакцины. Среди симптомов: температура, слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща .

"На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории Российской Федерации нет. Вид клеща Amblyomma americanum — переносчика заболевания — не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки", — заявил регулятор.

В ведомстве пояснили, что при этом в стране распространены виды иксодовых клещей, способных переносить энцефалит, боррелиоз и геморрагическую лихорадку Крым-Конго.