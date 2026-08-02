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Вируса Бурбон в России нет, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 02.08.2026
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14:02 02.08.2026 (обновлено: 16:41 02.08.2026)
Вируса Бурбон в России нет, заявил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: вирус Бурбон не циркулирует на территории России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России нет подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон.
  • Это редкая клещевая инфекция, против которой не существует вакцины, случай заболевания выявили в Нью-Йорке.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Данных о циркуляции вируса Бурбон в России нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По информации ведомства, случай заболевания выявили в Нью‑Йорке. Речь идет о редкой клещевой инфекции, против которой не существует вакцины. Среди симптомов: температура, слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща.
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"На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории Российской Федерации нет. Вид клеща Amblyomma americanum — переносчика заболевания — не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки", — заявил регулятор.
В ведомстве пояснили, что при этом в стране распространены виды иксодовых клещей, способных переносить энцефалит, боррелиоз и геморрагическую лихорадку Крым-Конго.
Россиянам напомнили, что сезон активности клещей еще не закончен: риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарнике, особенно в теплую погоду.
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