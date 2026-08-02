Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за платное образование

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребитель вправе потребовать возврат денежных средств за платное образование и расторгнуть договор, подготовив письменное заявление.

В заявлении необходимо указать личные данные, реквизиты договора, четко сформулированное требование о расторжении договора со ссылкой на ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», а также способ возврата денежных средств.

Требование потребителя о возврате уплаченной суммы подлежит удовлетворению в 10-дневный срок со дня его предъявления, при этом если обучение еще не началось, то возвращается полная сумма.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Потребитель вправе потребовать возврат денежных средств за платное образование и расторгнуть договор, для этого необходимо подготовить письменное заявление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Для расторжения договора о платных образовательных услугах необходимо подготовить письменное заявление. Составьте документ в свободной форме на имя руководителя образовательной организации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обязательно стоит указать свои личные данные; реквизиты договора; четко сформулированное требование о расторжении договора со ссылкой на ст. 32 Закона "О защите прав потребителей"; способ возврата денежных средств.

Следующим шагом необходимо зафиксировать подачу заявления. Его нужно распечатать в двух экземплярах: один передается представителю организации, а на втором документе ставится отметка о принятии. Если образовательная организация отказывается принимать претензию лично, ее можно направить по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.