Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за платное образование - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 02.08.2026
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за платное образование

Роспотребнадзор: вернуть деньги за платное образование можно, написав заявление

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потребитель вправе потребовать возврат денежных средств за платное образование и расторгнуть договор, подготовив письменное заявление.
  • В заявлении необходимо указать личные данные, реквизиты договора, четко сформулированное требование о расторжении договора со ссылкой на ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», а также способ возврата денежных средств.
  • Требование потребителя о возврате уплаченной суммы подлежит удовлетворению в 10-дневный срок со дня его предъявления, при этом если обучение еще не началось, то возвращается полная сумма.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Потребитель вправе потребовать возврат денежных средств за платное образование и расторгнуть договор, для этого необходимо подготовить письменное заявление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Для расторжения договора о платных образовательных услугах необходимо подготовить письменное заявление. Составьте документ в свободной форме на имя руководителя образовательной организации", - говорится в сообщении.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую модель высшего образования
Вчера, 14:42
В ведомстве добавили, что обязательно стоит указать свои личные данные; реквизиты договора; четко сформулированное требование о расторжении договора со ссылкой на ст. 32 Закона "О защите прав потребителей"; способ возврата денежных средств.
Следующим шагом необходимо зафиксировать подачу заявления. Его нужно распечатать в двух экземплярах: один передается представителю организации, а на втором документе ставится отметка о принятии. Если образовательная организация отказывается принимать претензию лично, ее можно направить по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.
"Требование потребителя о возврате уплаченной суммы подлежит удовлетворению в 10-дневный срок со дня его предъявления. Если обучение еще не началось, вам обязаны вернуть полную сумму, так как исполнитель не понес никаких расходов. Если часть курса пройдена, из общей стоимости договора вычитается стоимость уже предоставленных услуг", - указали в Роспотребнадзоре.
Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ЕР предложила создать горячую линию для поступающих в вузы
28 июля, 20:58
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбразованиеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала