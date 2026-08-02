В России потушили 39 лесных пожаров за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки лесопожарные службы потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России.
- В тушении пожаров приняли участие 3 962 человека, было задействовано 131 единица техники и 41 воздушное судно.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России за сутки, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Лесные пожары потушены в Карелии, республике Коми, Красноярском крае, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Томской областях, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком автономном округе, уточнили в службе.
В тушении пожаров задействовали 3 962 человека, 131 единицу техники и 41 воздушное судно, отметили в Авиалесоохране.
Добавляется, что в настоящее время проводятся работы по тушению 212 лесных пожаров в 13 регионах.
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1 августа, 22:31