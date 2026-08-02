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В России потушили 39 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.08.2026
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10:08 02.08.2026
В России потушили 39 лесных пожаров за сутки

В девяти регионах России потушили 39 лесных пожаров за сутки

© РИА Новости / Нина Слепцова | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Нина Слепцова
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки лесопожарные службы потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России.
  • В тушении пожаров приняли участие 3 962 человека, было задействовано 131 единица техники и 41 воздушное судно.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России за сутки, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
"За прошедшие сутки 01.08.2026 в России лесопожарными силами ликвидировано 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 317 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в девяти регионах", - говорится в сообщении.
Лесные пожары потушены в Карелии, республике Коми, Красноярском крае, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Томской областях, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком автономном округе, уточнили в службе.
В тушении пожаров задействовали 3 962 человека, 131 единицу техники и 41 воздушное судно, отметили в Авиалесоохране.
Добавляется, что в настоящее время проводятся работы по тушению 212 лесных пожаров в 13 регионах.
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