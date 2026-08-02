В России потушили 39 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России за сутки, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

В тушении пожаров задействовали 3 962 человека, 131 единицу техники и 41 воздушное судно, отметили в Авиалесоохране.

Добавляется, что в настоящее время проводятся работы по тушению 212 лесных пожаров в 13 регионах.