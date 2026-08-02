Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 02.08.2026 (обновлено: 10:50 02.08.2026)
В Петербурге двое детей погибли при пожаре

В Петербурге при пожаре в трехкомнатной квартире погибли двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В трехкомнатной квартире на улице Будапештской во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул пожар.
  • Погибли двое детей, пострадала женщина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает ГУ МЧС по городу.
"Второго августа в 08:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Будапештская, дом 101, корпус 1. В результате пожара погибли двое детей и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщает ведомство на своей странице на платформе "Макс".
В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что пожар возник в трехкомнатной квартире, площадь горения составила 10 кв.м.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
Пожар произошел в жилом доме на улице Степана Шутова в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
На юго-востоке Москвы в жилом доме вспыхнул пожар
7 мая, 21:03
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала