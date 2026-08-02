В Петербурге двое детей погибли при пожаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В трехкомнатной квартире на улице Будапештской во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул пожар.
- Погибли двое детей, пострадала женщина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает ГУ МЧС по городу.
"Второго августа в 08:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Будапештская, дом 101, корпус 1. В результате пожара погибли двое детей и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщает ведомство на своей странице на платформе "Макс".
В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что пожар возник в трехкомнатной квартире, площадь горения составила 10 кв.м.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.