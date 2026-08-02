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В Самарской области загорелся объект Wildberries из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 02.08.2026
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08:17 02.08.2026 (обновлено: 08:19 02.08.2026)
В Самарской области загорелся объект Wildberries из-за атаки ВСУ

Wildberries сообщила о возгорании на логистическом объекте в Самарской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Логистический объект Wildberries в Самарской области подвергся атаке беспилотниками, из-за чего возникло возгорание.
  • Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, логистические цепочки перестроены.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Самарской области из-за атаки, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании.
Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области.
"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В пресс-службе уточнили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
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