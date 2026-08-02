В Самарской области загорелся объект Wildberries из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Логистический объект Wildberries в Самарской области подвергся атаке беспилотниками, из-за чего возникло возгорание.
- Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, логистические цепочки перестроены.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Самарской области из-за атаки, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании.
Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области.
"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В пресс-службе уточнили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18