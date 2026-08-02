В Самарской области загорелся объект Wildberries из-за атаки ВСУ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Самарской области из-за атаки, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.