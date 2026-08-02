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Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до четырех - РИА Новости, 02.08.2026
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18:14 02.08.2026 (обновлено: 18:17 02.08.2026)
Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до четырех

Число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица выросло до четырех

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Белгородской области возросло до четырех.
  • Повреждения зафиксированы в селах Смородино, Сергиевка и Бессоновка, в поселках Красная Яруга и Малиновка, а также в городе Шебекино.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Белгородской области возросло до четырех, сообщил оперативный штаб региона.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела ВСУ по территории сельхозпредприятия в селе Казачья Лисица Белгородской области погибли три человека.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. Количество раненых при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа возросло до четырех. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями предплечья, рук и ног. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения зафиксированы в селах Смородино, Сергиевка и Бессоновка, в поселках Красная Яруга и Малиновка, а также в городе Шебекино.
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