Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Белгородской области возросло до четырех.
- Повреждения зафиксированы в селах Смородино, Сергиевка и Бессоновка, в поселках Красная Яруга и Малиновка, а также в городе Шебекино.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Белгородской области возросло до четырех, сообщил оперативный штаб региона.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела ВСУ по территории сельхозпредприятия в селе Казачья Лисица Белгородской области погибли три человека.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. Количество раненых при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа возросло до четырех. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями предплечья, рук и ног. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения зафиксированы в селах Смородино, Сергиевка и Бессоновка, в поселках Красная Яруга и Малиновка, а также в городе Шебекино.
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