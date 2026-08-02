"Порту" в 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Порту» обыграл «Торринсе» в матче за Суперкубок Португалии по футболу со счетом 1:0.
- «Порту» в рекордный 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Порту" обыграл "Торринсе" в матче за Суперкубок Португалии по футболу.
Встреча в Коимбре завершилась со счетом 1:0. Гол на 38-й минуте забил Виктор Фрохольдт.
"Порту", подошедший к матчу в статусе чемпиона страны, в рекордный 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии. "Торринсе", выступающий во втором дивизионе, является действующим обладателем Кубка страны. В финале турнира команда обыграла лиссабонский "Спортинг" со счетом 2:1 в дополнительное время.