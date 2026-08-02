Рейтинг@Mail.ru
"Порту" в 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии по футболу - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:34 02.08.2026
"Порту" в 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии по футболу

"Порту" обыграл "Торринсе" и в 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема португальского "Порту"
Эмблема португальского Порту - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Порту» обыграл «Торринсе» в матче за Суперкубок Португалии по футболу со счетом 1:0.
  • «Порту» в рекордный 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Порту" обыграл "Торринсе" в матче за Суперкубок Португалии по футболу.
Встреча в Коимбре завершилась со счетом 1:0. Гол на 38-й минуте забил Виктор Фрохольдт.
"Порту", подошедший к матчу в статусе чемпиона страны, в рекордный 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии. "Торринсе", выступающий во втором дивизионе, является действующим обладателем Кубка страны. В финале турнира команда обыграла лиссабонский "Спортинг" со счетом 2:1 в дополнительное время.
Новая эмблема FFF с обновленным изображением галльского петуха - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Федерация футбола Франции изменила логотип сборной после назначения Зидана
29 июля, 18:11
 
ФутболСпортПортугалияПорту
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала