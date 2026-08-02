В Подмосковье нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье нашли 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 1 августа.
- Местонахождение ребенка установили сотрудники полиции и спасатели.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Подмосковье нашли 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 1 августа, сообщили в региональном главке МВД.
Ранее СМИ писали, что школьница поехала на велосипеде к бабушке.
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"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД по городскому округу Воскресенск совместно со спасательной организацией в деревне Марково Раменского района установлено местонахождение 12-летней девочки, которая 1 августа ушла из дома в деревню Цибино, Воскресенского городского округа", — написало ведомство на платформе "Макс".
Предварительно, девочка ушла из дома после ссоры, противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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