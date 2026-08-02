В Подмосковье нашли пропавшую 12-летнюю девочку

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"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД по городскому округу Воскресенск совместно со спасательной организацией в деревне Марково Раменского района установлено местонахождение 12-летней девочки, которая 1 августа ушла из дома в деревню Цибино, Воскресенского городского округа", — написало ведомство на платформе "Макс".