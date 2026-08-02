В Пакистане 14 человек погибли при взрыве у полицеского участка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У полицейского участка в городе Кабал в Пакистане произошел взрыв, погибли 14 человек.
- Неизвестный мужчина попытался войти на территорию участка и привел в действие взрывчатку у ворот.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Взрыв произошел у полицейского участка в городе Кабал в Пакистане, 14 человек погибли, 20 пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на местную полицию.
"Четырнадцать человек погибли при взрыве", - подтвердил изданию представитель полиции Насир Игбал Карими.
Как сообщает телеканал Geo, со ссылкой на местную полицию, неизвестный мужчина попытался войти на территорию участка, но был остановлен полицейскими. После чего он привел в действие взрывчатку у ворот участка. В момент атаки недалеко от места инцидента проходила акция протеста молодежи.
Агентство Синьхуа в свою очередь сообщает о 26 раненных в результате взрыва.
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