Краткий пересказ от РИА ИИ В субботу рядом с рестораном на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв самодельного взрывного устройства.

Охранник, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан и погиб, получит премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно.

Премию имени Тиграна Кеосаяна учредила Маргарита Симоньян, размер премии составляет миллион рублей.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Охранник, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве и погиб, получит премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В субботу рядом с рестораном на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв самодельного взрывного устройства.

"Охраннику, который вчера погиб в московском ресторане и не дал пронести взрывное устройство на Кудринской, мы передаем премию Тиграна", - рассказала Симоньян в аудиосообщении в своем канале в " Максе ".

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.

Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара.