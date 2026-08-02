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Охранник, погибший при взрыве в Москве, получит премию Кеосаяна посмертно - РИА Новости, 02.08.2026
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13:24 02.08.2026 (обновлено: 15:39 02.08.2026)
Охранник, погибший при взрыве в Москве, получит премию Кеосаяна посмертно

Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию Кеосаяна посмертно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве
Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу рядом с рестораном на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв самодельного взрывного устройства.
  • Охранник, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан и погиб, получит премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно.
  • Премию имени Тиграна Кеосаяна учредила Маргарита Симоньян, размер премии составляет миллион рублей.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Охранник, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве и погиб, получит премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В субботу рядом с рестораном на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв самодельного взрывного устройства.
Калининград - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Спасшая ребенка в Калининграде рассказала о реакции на премию Кеосаяна
7 июля, 14:00
"Охраннику, который вчера погиб в московском ресторане и не дал пронести взрывное устройство на Кудринской, мы передаем премию Тиграна", - рассказала Симоньян в аудиосообщении в своем канале в "Максе".
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Задержавший преступника в ТЦ в Краснодаре отреагировал на премию Кеосаяна
21 июня, 17:15
Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара.
Также премию получил житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, 12-летний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, боец СВО Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, а также 13-летняя Ксения из Пермского края, которая во время мощного паводка после ливней спасла из заливаемого потоком дома свою бабушку.
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Симоньян объяснила, как выбирает лауреатов премии имени Тиграна Кеосаяна
19 апреля, 19:04
 
МоскваСанкт-ПетербургБугурусланМаргарита СимоньянТигран КеосаянСергей Ярашев (Герой России)Взрыв в ресторане в центре МосквыПроисшествия
 
 
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