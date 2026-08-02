ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила резервуары с горючим в порту "Одесса".
- Оно предназначалось для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Армия России в ходе ночного удара поразила в порту "Одесса" резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
"Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" - резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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