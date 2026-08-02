Средства ПВО сбили 245 украинских беспилотников в течение дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 245 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день.
- Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями 17 регионов России и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 245 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18