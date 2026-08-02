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Игрок сборной Италии оценил решение FIVB о допуске России - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
10:14 02.08.2026 (обновлено: 15:06 02.08.2026)
Игрок сборной Италии оценил решение FIVB о допуске России

Микьелетто заявил, что ему будет приятно сыграть против сборной России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные до соревнований после решения Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
  • Итальянский волейболист Алессандро Микьелетто выразил радость от возможности сыграть против сборной России.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по волейболу итальянец Алессандро Микьелетто заявил, что ему будет приятно сыграть против такой сильной команды, как сборная России.
Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
На вопрос о решении МОК вернуть россиян, Микьелетто заявил, что волейболисты не имеют отношения к конфликтам.
"Приятно играть против сильных команд, а сборная России, безусловно, будет таковой", - цитирует 24-летнего Микьелетто La Gazzetta dello Sport.
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ВолейболСпортРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация волейбола (FIVB)
 
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