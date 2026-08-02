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Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке под Белгородом терактом - РИА Новости, 02.08.2026
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22:28 02.08.2026 (обновлено: 22:29 02.08.2026)
Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке под Белгородом терактом

Львова-Белова: удар ВСУ по детской площадке является бесчеловечным терактом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Принцевка Белгородской области от удара БПЛА погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет.
  • Мария Львова-Белова назвала удар по детской площадке бесчеловечным террористическим актом.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке в Белгородской области бесчеловечным террористическим актом.
В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы. Львова-Белова сообщила, что две раненные девочки находятся в состоянии средней степени тяжести.
"Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка", - написала Львова-Белова в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьРоссияМария Львова-БеловаАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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