Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке под Белгородом терактом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Принцевка Белгородской области от удара БПЛА погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет.
- Мария Львова-Белова назвала удар по детской площадке бесчеловечным террористическим актом.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке в Белгородской области бесчеловечным террористическим актом.
В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы. Львова-Белова сообщила, что две раненные девочки находятся в состоянии средней степени тяжести.
"Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка", - написала Львова-Белова в канале на платформе "Макс".
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