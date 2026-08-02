Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на площадку

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ по детской площадке в Белгородской области девочки, предварительно, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.