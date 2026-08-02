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Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на площадку - РИА Новости, 02.08.2026
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22:19 02.08.2026 (обновлено: 22:23 02.08.2026)
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на площадку

Раненные при атаке ВСУ на площадку находятся в состоянии средней степени тяжести

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Принцевка Белгородской области от удара БПЛА погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет.
  • Пострадавшие дети госпитализированы в районную больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила Мария Львова-Белова.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ по детской площадке в Белгородской области девочки, предварительно, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.
В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.
"Две девочки девяти и семи лет с множественными осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Львова-Белова в канале на платформе "Макс".
Она уточнила, что находится на связи с детским омбудсменом в регионе Галиной Пятых.
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Специальная военная операция на УкраинеМария Львова-БеловаАлександр ШуваевБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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