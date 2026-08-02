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На границе Белоруссии и Латвии растут очереди из автомобилей - РИА Новости, 02.08.2026
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21:01 02.08.2026
На границе Белоруссии и Латвии растут очереди из автомобилей

На границе Белоруссии и Латвии растут очереди из ожидающих выезда автомобилей

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе
Международный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Международный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фоне приостановки пропуска Латвией транспорта через латвийско-белорусскую границу растут очереди из автомобилей, ожидающих в пограничных пунктах пропуска выезда из Белоруссии в ЕС.
  • Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам.
МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Очереди из автомобилей, ожидающих в пограничных пунктах пропуска выезда из Белоруссии в ЕС, растут на фоне приостановки пропуска Латвией транспорта через латвийско-белорусскую границу, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии, которые изучило РИА Новости.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта пропуска "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
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В соответствии с данными Госпогранкомитета на 20.00, в пункте пропуска "Григоровщина" выезда из Белоруссии в Латвию ожидает один легковой автомобиль и 63 фуры. Очередь из грузовых автомобилей здесь незначительно менялась в течение воскресенья.
Между тем гораздо более серьезные очереди наблюдаются на границе Белоруссии с Литвой и Польшей. Здесь традиционно фиксируются очереди из транспорта, ожидающего выезда из Белоруссии в страны ЕС, причем в выходные дни количество автомобилей в очередях возрастает. Ранее в Минске поясняли, что очереди образуются из-за неритмичной работы контролирующих служб сопредельных стран, а также из-за закрытия соседними странами ЕС ряда пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
По данным на 20.00, в пункте пропуска "Каменный Лог" выезда из Белоруссии в Литву ожидают 350 легковых автомобилей и 150 фур, в пункте пропуска "Бенякони" - 220 легковых автомобилей и 160 фур. При этом в "Каменном Логе" очереди постепенно растут к вечеру воскресенья, в "Беняконях" сохраняются примерно на одном уровне в течение дня.
В пункте пропуска "Брузги" выезда из Белоруссии в Польшу ожидают 400 легковых автомобилей, "Берестовица" - 155 легковых и 150 грузовых автомобилей, "Брест" - 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, "Козловичи" - 550 фур. На белорусско-польской границе очереди начали расти после 10.00, особенно быстро - во второй половине дня на КПП "Козловичи" и "Брест".
Таким образом, по данным на 20.00, на границе выезда из Белоруссии в страны ЕС ожидают свыше 3 тысяч единиц автотранспорта. При этом в это же время неделю назад, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тысячи единиц автотранспорта, ожидающих выезда из Белоруссии в страны ЕС.
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