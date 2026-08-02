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Лантратова помогла жене участника СВО найти раненого мужа - РИА Новости, 02.08.2026
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11:15 02.08.2026
Лантратова помогла жене участника СВО найти раненого мужа

Лантратова помогла жене участника СВО установить местонахождение раненого мужа

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова супруге участника СВО из Сахалинской области установить местонахождение раненого мужа.
  • Благодаря оперативному взаимодействию с Главным военно-медицинским управлением Минобороны выяснилось, что военнослужащий находится в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с Минобороны России помогла супруге участника СВО из Сахалинской области установить местонахождение раненого мужа.
Лантратова в своем канале на платформе "Макс" рассказала, что к ней обратилась жена участника спецоперации из Сахалинской области, связь с которым была потеряна после получения им тяжелых ранений.
«
"Совместно с уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко мы направили срочный запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России", - написана она.
Омбудсмен отметила, что ситуацию удалось прояснить благодаря оперативному взаимодействию с ведомством: военнослужащий находится в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, где проходит лечение.
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