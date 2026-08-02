Лантратова помогла жене участника СВО найти раненого мужа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова супруге участника СВО из Сахалинской области установить местонахождение раненого мужа.
- Благодаря оперативному взаимодействию с Главным военно-медицинским управлением Минобороны выяснилось, что военнослужащий находится в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с Минобороны России помогла супруге участника СВО из Сахалинской области установить местонахождение раненого мужа.
Лантратова в своем канале на платформе "Макс" рассказала, что к ней обратилась жена участника спецоперации из Сахалинской области, связь с которым была потеряна после получения им тяжелых ранений.
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"Совместно с уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко мы направили срочный запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России", - написана она.
Омбудсмен отметила, что ситуацию удалось прояснить благодаря оперативному взаимодействию с ведомством: военнослужащий находится в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, где проходит лечение.