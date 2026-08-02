Жители Красноармейска около двух недель помогали раненому соседу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР в Красноармейске мужчина получил множественные осколочные ранения после того, как боевики ВСУ забросали гранатами его дом.
- Соседи около двух недель выхаживали пострадавшего, после чего он эвакуировался с российскими военными.
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Жители Красноармейска в ДНР около двух недель выхаживали соседа с множественными осколочными ранениями после того, как боевики ВСУ забросали его дом гранатами, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Елена.
Мужчина получил множественные ранения после того, как боевики ВСУ забросали гранатами его дом, где он проживал со своей женой. Женщина скончалась, а мужчина лишь спустя сутки смог самостоятельно доползти до соседей за помощью.
«
"Утром он дополз, как мог, до знакомых. Они ему оказали помощь, он у них где-то две недели находился. У этих людей были антибиотики, мази. У кого какие вещи были, одели, обули его и он вышел с российскими военными, эвакуировался", - сказала беженка.
Она добавила, что процесс эвакуации из города проходил несколько дней из-за непрекращающихся атак ВСУ.
Красноармейск в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими войсками в конце ноября – начале декабря 2025 года.