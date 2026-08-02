Жители Красноармейска около двух недель помогали раненому соседу

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"Утром он дополз, как мог, до знакомых. Они ему оказали помощь, он у них где-то две недели находился. У этих людей были антибиотики, мази. У кого какие вещи были, одели, обули его и он вышел с российскими военными, эвакуировался", - сказала беженка.