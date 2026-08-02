Рейтинг@Mail.ru
ВСУ взорвали подвал с мирными жителями в Константиновке при отступлении - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 02.08.2026
ВСУ взорвали подвал с мирными жителями в Константиновке при отступлении

В Константиновке украинские военные при отступлении взорвали подвал с мирными

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ при отступлении из Константиновки взорвали подвал с мирными жителями, рассказал беженец Данил Бабиков.
  • 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении из Константиновки, когда город еще находился под их контролем, взорвали подвал с мирными жителями, рассказал РИА Новости беженец из этого города Данил Бабиков.
"В самом городе люди мирные жили, на "Спутнике" (кинотеатр "Спутник" - ред.), где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что кинотеатр "Спутник" находится на проспекте Ломоносова в центральной части города.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала